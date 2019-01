von svz.de

10. Januar 2019, 08:56 Uhr

Am Sonnabend ist Susanne Rösch in „Mondscheintarif“ im Werk 3 zu sehen. Los geht die Aufführung nach dem Roman von Ildikó von Kürthy um 20 Uhr. Karten gibt es im Klang-Wert in der Friedrichstraße 11 , in der Schwerin-Info und an der Abendkasse.