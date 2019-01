Schwerin : „Monte“ stellt die Mongolei vor

von svz.de

23. Januar 2019, 05:00 Uhr

Ariunaa Zelder ist in der Mongolei geboren und aufgewachsen. Noch heute hat sie engen Kontakt zu ihrer Familie und besucht sie in der alten Heimat. Um ihren Kollegen im Diakoniewerk Neues Ufer und weiteren Interessierten die Schönheiten der Mongolei näherzubringen, hat sie viele Bilder und Impressionen in einer Präsentation vorbereitet. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Monte trifft sich mit...“ präsentiert sie diese heute um 19 Uhr in der Montessori-Schule, Platz der Jugend 25.