Mühlen Eichsen sagt Helau!

Der Eichsener Carnevals Club bereitet sich auf seine 47. Saison vor

von Nadja Hoffmann

16. Januar 2019, 10:53 Uhr

Die Narren sind los in Mühlen Eichsen. Noch sind die Feierlustigen des Eichsener Carneval Clubs (ECC) getarnt – in Turnschuhen und sportlicher Kleidung studieren sie ihr aktuelles Programm ein. Und das wird in der 47. Saison international. „Unser Thema in diesem Jahr lautet: Amerika fährt bald Übersee zum besten Club dem ECC“, verkündet Vizepräsident Karsten Thiele. „Alle Sketche, Tänze und Auftritte haben dann natürlich irgendwie mit Amerika zu tun“, erläutert Gitta Döffinger von der Funkengarde. Wer nun jedoch erwartet, die Frauen der Funkengarde im klassischen Cheerleader-Kostüm bestaunen zu können, der irrt sich. „Etwas ähnliches hatten wir im letzten Jahr schon, deswegen haben wir uns für dieses Jahr etwas neues einfallen lassen“, erklärt Gitta Döffinger. „Kurze Röcke wird es trotzdem geben“, verspricht der Präsident des Carneval Clubs Fred Schreiber. „Jedoch nicht unbedingt bei den Damen“, verrät Karsten Thiele.

Derzeit erfreuen sich etwa 60 Mitglieder und 30 Kinder am närrischen Treiben des Eichsener Carnevals Club. Traditionell sind im diesjährigen Programm aber nicht nur die Funkengarde und die Männertanzgruppe des 1972 gegründeten Vereins zu sehen. Auch der Elferrat, das Prinzenpaar und die Bänkelsänger sind in der 47. Saison des ECC wieder vertreten. Natürlich dem Thema und Anlass entsprechend gekleidet. „Ich habe mir für diese Saison sogar zwei neue Kleider gekauft“, verrät Karsten Thiele mit einem Lachen. „Eigentlich besteht auch bei unseren Besuchern Kostümpflicht“, betont der Vizepräsident. „Wir werden aber natürlich niemanden von der Veranstaltung ausschließen, nur weil er sich nicht kostümiert“, ergänzt Gitta Döffinger. In den vergangenen Jahren hätten sich im Durchschnitt jedoch 90 Prozent der Besucher ohnehin verkleidet, um die närrischen Festivitäten nicht nur zu bestaunen, sondern aktiv daran teilzunehmen. „Wir prämieren auch in jedem Jahr die besten Kostüme“, sagt Karsten Thiele.