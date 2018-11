von svz.de

26. November 2018, 09:23 Uhr

Um die Entwicklung des Feriendorfes Mueß geht es am Donnerstag, 29. November, an genau dieser Stelle. Von 18 Uhr an tagt der Ortsbeirat Mueß dort. Auch Anfragen des Ortsbeirates an die Stadtverwaltung und die Antworten darauf werden behandelt. Im Vorfeld der öffentlichen Sitzung lädt der Ortsbeirat zu 17.30 Uhr zu einer Bürgersprechstunde ein.