Schwerin : Musical für Gruselfans

Schweriner Staatstheater zeigt zwölf Vorstellungen „Jekyll & Mr Hyde“

von svz.de

29. Januar 2019, 08:20 Uhr

Ins Theater kehren Dr. Jekyll and Mr. Hyde zurück. Vom 1. Februar an wird es zwölf Vorstellungen des Musicals geben. Familien mit bis zu zwei Kindern erhalten die Eintrittskarten zu einem Gesamtpreis von 99 Euro – für jedes weitere Kind kostet das Ticket 20 Euro. Schüler und Studenten zahlen ebenfalls 20 Euro. Die Angebote gelten in jeder Platzkategorie und nur zu den Vorstellungen am 1., 2. sowie 3. Februar.