Musik aus der guten alten Zeit

von Nadja Hoffmann

16. Januar 2019, 10:23 Uhr

Gesang, zwei druckvolle Gitarren, trockener Bass, dynamisches Schlagzeug – das sind die Zutaten für Musik ohne digitale Verfremdung. Ein Konzert dieser Art versprechen Blues

Horizon für Sonnabend, 19. Januar, ab 21 Uhr, im Speicher in der Röntgenstraße. Die vier Musiker haben sich dem Stil der 1950er, 60er und 70er verschrieben. Einlass ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information sowie beim Ticketservice der Sport- und Kongresshalle. Als Vorband sind am Sonnabend die Boogie Beat Busters zu erleben. In der Besetzung einer typischen Rock‘n‘Roll-Band – mit Schlagzeug, Kontrabass, E-Gitarre, Westerngitarre und Gesang – frischen sie die Erinnerungen an musikalische Größen wie Elvis Presley, Bill Haley und Johnny Cash wieder auf und erwecken den Klang der alten Zeit zu neuem Leben.