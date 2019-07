Schwerin : Musik aus der Vergangenheit

von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Freilichtbühne verwandelt sich am kommenden Wochenende, 27. Juli, in eine riesige Zeitmaschine. Dann findet das „90er & 2000er Open Air“ statt. Zurück geht es in die 90er und 2000er Jahre. In eine Zeit wo Gameboys, Buffalos, Schlaghosen und Neonfarben regierten. Aber auch musikalisch ging es heiß her. Drei der wohl bedeutendsten Musiker dieser Zeit werden in Schwerin eine eindrucksvolle Show abliefern. Mit dabei sind unter anderem

Sylver, Captain Jack und Milli Vanilli.