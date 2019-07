Schwerin : Musik gegen soziale Phobie

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Hemmungen unter Menschen zu gehen, Kontaktschwierigkeiten oder soziale Phobie? Wer darunter leidet, ist in der Selbsthilfegruppe „Beat this!“ genau richtig. Gehe einen neuen Weg – erfahre Linderung von seelischen Problemen durch die elektronische Musik Beat this! – unter diesem Motto findet dieses Treffen statt. Teilnehmer erlernen das spannende Handwerk eines DJs, wie zum Beispiel harmonisches Mixen und Musikübergänge gestalten. Das Treffen findet heute sowie jeden Mittwoch von 18 bis 21 Uhr in der Kantine 30 in der Grevesmühlener Straße 30 statt.