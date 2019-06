Schelfstadt : Musik zum Mitmachen

von svz.de

11. Juni 2019, 10:45 Uhr

Bei der „MitMachMusik M3“ am Montag, 17. Juni, um 17.30 Uhr präsentieren sich Schüler verschiedener Fachbereiche des Konservatoriums Schwerin im Brigitte Feldtmann Saal. Bei lockerer Werkstattatmosphäre steht hier der Spaß am Mitmachen und das Sammeln von Bühnenerfahrung im Vordergrund. Das Konzert dauert ca. eine Stunde und die Reihenfolge des Auftritts wird zu Beginn per Los entschieden.