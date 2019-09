Sukow : Musikalische Weltreise

Ensemble Nachtigall spielt in der Sukower Kirche

von Katja Müller

04. September 2019, 05:00 Uhr

„Eine musikalische Reise durch Osteuropa“ verspricht ein Konzert mit dem Ensemble Nachtigall in der Sukower Kirche am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr. Das Ensemble Nachtigall entführt die Zuhörer musikalisch an die Donau, in die Steppe Rumäniens und in die Karpaten. Aber auch der Tango Argentiniens erklingt. Jiddische Musik sowie die echten Zigeuner-Klänge runden das Programm der drei Musiker ab. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter bittet um eine Spende.