Schwerin : Mut zur Lücke

Baulücken verschwinden – heute: Werderstraße 89

von Bert Schüttpelz

17. September 2019, 05:00 Uhr

Überall in Schwerin wird gebaut. Aber nicht nur in den neuen Einfamilienhaussiedlungen wie etwa in Friedrichsthal oder Lankow. Auch in der Innenstadt stehen Gerüste, drehen sich Baukräne. Denn weil Wohnen im Stadtzentrum immer beliebter geworden ist, sind Baulücken gefragte Standorte. Für deren Bebauung haben Architekten moderne Gebäude entworfen. Einige davon stellen wir diese Woche vor. Heute: das Wohnhaus in der Werderstraße 89.

Dieses Grundstück gehört eigentlich zur Münzstraße. Früher war es der Garten des Hauses Münzstraße 2, später ein Spielplatz. Aus städtebaulicher Sicht indes kommt dem Areal ein besonderer Stellenwert zu, weil es das direkte Pendant zum Solitärgebäude Werderhof ist, der 1993 gebaut wurde und ein Stück modernes Schwerin ist. Daraus resultierte für die Architekten die Herausforderung, einen Entwurf für ein Gebäude zu erarbeiten, das den Spagat zwischen alter Bausubstanz in der Nachbarschaft, dem modernen Werderhof gegenüber und den großen Freiflächen in der Nachbarschaft hinbekommt.

Dem hat sich das Büro Althen Architekten aus Hamburg gestellt. Entstanden ist ein viergeschossiges Wohnhaus mit acht Wohnungen, die zwischen 90 und 125 Quadratmeter groß sind.

Die Fassade des Beton-Kubus soll historisierend nachempfunden sein und wurde, ähnlich wie beim Werderhof, als Lochfassade konzipiert, das Dachgeschoss eingerückt. Die raumhohen Fenster unterstreichen dieses Erscheinungsbild.