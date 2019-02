Schwerin : Mutmaßlicher Drogendealer mit 300.000 Euro Bargeld gefasst

Polizei stoppt Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit und findet nicht nur Drogen im Auto.

von dpa

22. Februar 2019, 10:13 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in Schwerin ist ein mutmaßlicher Drogendealer mit 300.000 Euro Bargeld im Wagen gefasst worden. In seinem Auto, das wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten worden war, fanden die Beamten außerdem größere Mengen Rauschgift, darunter ein Kilogramm Marihuana, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin am Freitag sagte. Anschließend seien die Wohnung und der Garten des Mannes durchsucht worden, wobei weitere Drogen gefunden wurden, darunter drei Kilogramm Amphetamine. Der 32-Jährige aus dem Raum Schwerin wurde festgenommen. Im Lauf des Freitag wollte die Staatsanwaltschaft Haftantrag stellen.