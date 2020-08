Retgendorf : Nele fährt nach Dänemark

Retgendorferin absolviert ein Auslandsjahr des DRK – Zahl der Reisen steigt

von Marco Dittmer

25. August 2020, 05:00 Uhr

Nele Richter ist eine der ersten, die in diesem Jahr einen Auslandsaufenthalt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beginnt. Durch die coronabedingten Reisebeschränkungen hatten es junge Mecklenburger, die vor ihrem Studium Erfahrungen im Ausland sammeln wollten, in diesem Jahr schwer. Auch beim DRK stehen grundsätzlich zehn Länder auf vier Kontinenten zur Auswahl. Die 18-jährige Retgendorferin hat gerade erst die Vorbereitung für ihren Aufenthalt abgeschlossen. Nun reist sie nach Dänemark, um für elf Monate in einer Internatsschule helfend tätig zu sein. Sie wird dort konkret Freizeitangebote anbieten und im Unterricht assistieren, insbesondere in den Deutschklassen. Nele, die in Retgendorf wohnt, absolviert konkret einen „Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD)“. Nele Richter möchte später einmal Lehramt studieren. Ihr Traum ist es, anschließend auch im Ausland tätig zu sein. Der DRK-Freiwilligendienst sendet jedes Jahr 100 Freiwillige ins Ausland. Bewerbungen für kommende Reisen nimmt das DRK postalisch und per E-Mail an fsj@drk-mv.de entgegen.