Göhrener Tannen : Nestlé feiert fünf Jahre Produktion in Schwerin

von Bert Schüttpelz

21. Mai 2019, 05:00 Uhr

Torte, T-Shirts, Kaffeebecher und Dankesworte gab es gestern für die 390 Mitarbeiter des Nestlé-Werkes im Industriepark Göhrener Tannen. Der Grund: Vor genau fünf Jahren wurde die Herstellung von Kaffee-Kapseln in Schwerin aufgenommen. Seit 2014 sei die Produktion schrittweise gesteigert worden, derzeit werden an acht Linien rund zwei Milliarden Dolce-Gusto-Kapseln jährlich in Schwerin hergestellt, berichtete Personalleiterin Ann-Christin Ritter, die die Feier eröffnete. Produziert werde vorwiegend für Nord-, Mittel- und Osteuropa, einige Erzeugnisse werden weltweit exportiert. Schichtleiter Bastian Brillowski, Mitarbeiter der ersten Stunde, schnitt die Torte an.