Neu Zippendorf : Neue Regeln

Lebenshilfe MV informiert über Begutachtungen

von Onlineredaktion SVZ

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz ändern sich viele Regelungen der Behindertenhilfe grundlegend. Entscheidend für die Leistungen, die ein Mensch mit Behinderungen künftig erhält, ist das Integrierte-Teilhabe-Plan-Verfahren. Welche Unterstützung eine Person im Alltag braucht, besprechen die Leistungsträger gemeinsam. Diese so genannten Teilhabeplankonferenzen sind Begutachtungen der Betroffenen und entscheiden zum Beispiel darüber, wo jemand arbeiten und wie er wohnen darf. Menschen mit Behinderungen werden mit einbezogen. Wie sich Betroffene, deren Eltern und Betreuer auf das Verfahren vorbereiten und worauf sie achten müssen, darüber informiert Clemens Russell vom Landesverband der Lebenshilfe beim Themenabend am Dienstag, 29. Januar, um 18 Uhr im Haus der Begegnung in der Perleberger Straße 22.