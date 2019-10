Schwerin : Neue Seniorenresidenz eingeweiht

Quartier am Dohlenweg in Neumühle hat 87 Zimmer und bietet 100 Arbeitsplätze

von Bert Schüttpelz

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

„Ich fühle mich wohl hier“, sagt Ingeborg Siggel. „Die Schwestern sind alle so lieb und mein Zimmer ist schön“, schwärmt die 84-Jährige.Vor zwei Wochen ist sie in das neue Seniorenquartier am Dohlenweg 2 in Neumühle eingezogen. Ähnlich äußert sich Elfriede Smettons: „Ich bin sehr zufrieden“, betont die 92-Jährige. „Die Betreuung ist toll.“

Das Haus der Envia Living GmbH wurde gestern offiziell eingeweiht. Es bietet 87 Zimmer für stationäre Pflege, altersgerechtes Wohnen oder Dach-Suiten, die nach und nach bezogen werden. Um das Wohl der ersten Bewohner kümmern sich derzeit 16 Pflegekräfte plus technisches Personal, gut 100 werden es sein, wenn das Quartier voll belegt ist. „Wir freuen uns auf die Gemeinschaft mit den benachbarten Einrichtungen, was den Wohncharakter des Quartiers unterstreicht“, sagt Geschäftsführer Markus Speckenbach. Am 20. Oktober ist Tag der offenen Tür.