Schwerin : Neuer Mann für Feuerwehr

Simon Küpper aus Köln wird zur Nachwuchsführungskraft ausgebildet

von Onlineredaktion pett

27. März 2019, 05:00 Uhr

Fach- und Führungskräfte im Brand- und Katastrophenschutz sind sehr gefragt: Die Berufsfeuerwehr bildet mit Simon Küpper – einem studierten Biologen – in einer zweijährigen Laufbahn nun eine weitere Nachwuchsführungskraft aus. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Simon Küpper jemanden gewinnen konnten, der nach erfolgreicher Ausbildung Einsätze leiten wird“, so Oberbürgermeister Rico Badenschier. Er ernannte Küpper zum Stadtbrand-oberinspektor-Anwärter im Beamtenverhältnis.

Auch der Leiter der Schweriner Berufsfeuerwehr, Dr. Stephan Jakobi, und Ausbildungschef Stefan Krohn begrüßten den gebürtigen Kölner als Kollegen in ihren Reihen. Dessen Laufbahnausbildung setzt sich unter anderem aus dem sechsmonatigen feuerwehrtechnischen Grundlehrgang, Praktika bei anderen Berufsfeuerwehren und Führungslehrgängen an der Niedersächsischen Akademie für Brand und Katastrophenschutz in Celle zusammen.

„Sein Wissen aus dem Biologiestudium und aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Katastrophenschutz kommt uns in mehreren Fachbereichen zugute“, betont Feuerwehrchef Jakobi. Küpper konnte sich gegen 24 Bewerber durchsetzen.