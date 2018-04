Schwerin : Neuer Weg durchs Moor

Strecke vom Paulsdamm nach Wickendorf wird saniert

von Gert Steinhagen

07. April 2018, 16:00 Uhr

Keine Durchfahrt vom Paulsdamm nach Wickendorf: Die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen (SDS) sanieren den Paulsdammer Weg. Derzeit laufen die Arbeiten zwischen der Buswendeschleife im Dorf und dem Abzweig nach Frankenhorst. Das Hotel kann vom Paulsdamm her angefahren werden. Ist dieser Bereich in Ordnung gebracht, kommt der Abschnitt von der Brücke über den Langen Graben bis zur B 104 dran. Diese Sperrung wird voraussichtlich bis zum 4. Mai dauern. Dann ist Wickendorf wieder von der B 104 her zu erreichen.

Der Mittelteil des Paulsdammer Weges war bereits im vergangenen Jahr saniert worden.