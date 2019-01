Crivitz : Neujahrsbaby am vierten Tag

Mit dem Namen bewiesen die Eltern ein Gespür für Trends

von MADT

08. Januar 2019, 09:46 Uhr

Das Crivitzer Neujahrsbaby ließ etwas auf sich warten: Mit Hanna kam am 4. Januar ein glückliches Mädchen im Mediclin Krankenhaus zur Welt. Die Eltern Nadine und Marco freuten sich auf ihr 4305 Gramm schweres und 55 Zentimeter großes Baby. Mit dem Namen bewiesen sie übrigens ein Gespür für Trends. So landete Hanna auf Platz drei der beliebtesten Vornamen in 2018.