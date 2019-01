Schwerin : NS-Regime benennt Straßen und Plätze um

von Onlineredaktion SVZ

18. Januar 2019, 05:00 Uhr

Testen Sie Ihr Wissen über unsere Heimatstadt: Am 16. März 1933 sorgten die neuen Machthaber auch in Schwerin für die Ehrung ihrer Ikonen durch Benennung von Straßen und Plätzen. So wurde die Königsbreite in Adolf-Hitler-

Platz geändert. Heute heißt er Demmlerplatz. Vom Beschluss des Rates der Mecklenburger Landeshauptstadt bis zum Anbringen der neuen Schilder dauerte es im übrigen nicht einmal eine Woche: Am 20. März wurde der Platz feierlich und öffentlichkeitswirksam umbenannt. Weitere Umbenennungen waren Schlossstraße in Horst-Wessel-Straße und Schelfmarkt in Schlageterplatz. Aus dem Luisenplatz wurde der Hindenburgplatz. Wie heißt dieser heute?

A: Bürgermeister-Bade-Platz

B: Grunthalplatz

C: Marienplatz