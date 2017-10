vergrößern 1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

von Jana Wendig

erstellt am 01.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Weiß-blaue Partylaune in Schwerin: Beim Oktoberfest am Stadthafen wurde am Wochenende auf typisch bayrische Art gefeiert – in Dirndl oder Lederhose, mit Bier, Haxen und Leberkäs. . „Wir sind sehr zufrieden, im nächsten Jahr geht es weiter“, sagte Sebastian Eggert vom Veranstalter Music Eggert.