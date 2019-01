Schwerin : Ortsbeirat will dunklen Ecken zu Leibe rücken

Um schlecht beleuchtete Fußgängerflächen will sich der Ortsbeirat Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, Lewenberg kümmern. Konkret geht es um die Treppe von der Dr.-Külz-Straße zum Bahnhof. Das Problem hier: Das Gelände gehört nicht der Stadt, sondern einem privaten Unternehmen, ist also nicht öffentlich. Anders ist die Lage beim so genannten Katzenstieg, dem kleinen Park zwischen Paulskirche und Lübecker Straße. Vor allem die Treppe Richtung Bahnübergang sei „halsbrecherisch“. Hier müsse die Stadt dringend handeln.

