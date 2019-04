SChweriner Umland : Osterfeuer in der Region

von svz.de

16. April 2019, 07:46 Uhr

Schweriner Umland | Die Osterfeuer werden am langen Oster-Wochenende in der gesamten Region entfacht. Am Donnerstag, 18. April, wird von 18 Uhr an das Feuer auf dem Sportplatz Goldenbow entzündet. Von 18 Uhr an findet das Osterfeuer auch in Mestlin bei der Feuerwehr statt und zur selben Zeit auch in Mirow hinter der Feuerwehr. Ab 19 Uhr veranstaltet der Reit- und Fahrverein Kladrum am Pferdestall das Feuer.

Am Sonnabend, 20. April, entfachen von 18 Uhr an Garwitz hinter dem Schwimmbad, Goldenstädt auf dem Festplatz am Feuerwehrhaus, Banzkow auf dem Alten Sportplatz, Wittenförden auf der Festwiese, Stralendorf im Landschaftspark und Schossin am Gemeindehaus ein Osterfeuer. Von 18.30 Uhr an findet die Veranstaltung auf der Festwiese in Wessin statt. Ruthenbeck entzündet das Feuer um 19 Uhr auf dem Sportplatz. In Zölkow beginnt der Osterspaß um 19 Uhr mit der Ostereiersuchen für Kinder, ab 19.30 Uhr brennt das Feuer und von 20.30 Uhr ist der Ostertanz geplant.