Breitband-ausbau in der Warteschleife : Pampowerin wartet auf Internet

Bewusst und auch gern ist Bärbel Lutzke vor knapp zwei Jahren nach Pampow gezogen. „Hier hat man alles, was man zum Leben braucht“, sagt sie und schiebt leise „also fast alles“ hinterher. Denn auf eine Sache könnte die pensionierte Erzieherin zwar verzichten, doch sie möchte es nicht. Die Rede ist von einem Internetanschluss. Auf den warten sie und ihr Lebensgefährte Zygmunt Zakrzewski seit dem Einzug ins neue Eigenheim. „Ich hatte in meiner alten Wohnung in Gadebusch einen Vertrag mit Kabel Deutschland. Die sicherten zu, das ich mich ummelden kann“, erzählt Bärbel Lutzke. Gesagt, getan. Sie wechselte zu Vodafone. Doch nur das Telefonieren war möglich. Dann kam das Angebot von der Telekom: Festnetz- und Internetanschluss. Die Neu-Pampower sagten zu. Der Vertrag für das Festnetz klappte auf Anhieb. Was das Internet betraf, wurden sie vertröstet. „Fast alle drei Monate kam ein Schreiben, in dem es hieß: Wir bitten um Geduld“, sagt Bärbel Lutzke und zieht einen dicken Aktenordner aus dem Schrank. Ihr Lebensgefährte ist Reisebusfahrer, viel unterwegs und somit ist ihre einzige Verbindung oft das Telefon. „Wenn ich ihn gern sehen möchte, geht das nur über Skype. Aber eben nicht ohne Internet“, betont sie und verweist auf eine Notlösung. Bärbel Lutzke hat sich ein Handy angeschafft. Doch die Idee von einem Anschluss ans Breitbandnetz hat sie noch nicht ad acta gelegt. „Wir haben zudem immer wieder beim Amt nachgefragt, ebenso bei der Gemeinde. Doch die warten ebenso auf den Ausbau“, ist sie sich sicher. „Ich bin kein Internet-Junkie, aber ich würde mich schon freuen, wenn ich endlich vernünftiges Internet habe“, sagt die Seniorin.

Wenn der Ausbau vorangeht, hätte auch Gemeindevertreterin Nicole Wolf eine Sorge weniger. Seit Anfang des Jahres bemühe sich die Gemeinde mit dem Zweckverband „Elektronische Verwaltung eGo-MV“, eine Ausschreibung für den Ausbau des Breitbandnetzes zu einem glücklichen Ende zu bringen. Mittlerweile ist Nummer zwei auf dem Weg. „Wir hoffen, dass die aktuelle Ausschreibung endlich das gewünschte Ergebnis bringt“, sagt sie. Das Breitbandnetz soll mit modernster Technologie – sprich Glasfaserkabel – ausgebaut werden. Da das Vorhaben gefördert wird, müssen die Anbieter entsprechende Vorgaben einhalten. „Leider haben die beiden Anbieter die Ausschreibungsvorgaben nicht erfüllt und die Gemeinde war gezwungen, eine erneute Ausschreibung durchzuführen“, ergänzt Wolf.

Auch Bürgermeister Hartwig Schulz ist mittlerweile etwas ratlos. „Wir haben das Geld, doch keine Firma erfüllt die Kriterien. Das ist bitter. Nicht nur für die Firmen, sondern auch für die Familien im neuen Wohngebiet.“ Hartwig Schulz setzt beim Thema Internet auf das große Engagement seiner Gemeindevertreter. Nicole Wolf und Wilfried Möller beschäftigen sich intensiv mit dem Thema und seien auch die direkten Ansprechpartner für alle Fragen zum Breitband-Ausbau.

Bei der Telekom ist das Thema bekannt. Auf Nachfrage heißt es: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Die Telekom wird sich um den Fall kümmern und versuchen eine Lösung zu finden“, erklärte René Bresgen von der Telekom.

von Katja Müller

erstellt am 29.Jun.2017 | 08:00 Uhr