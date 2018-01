Schwerin : Parkplatz soll in die Höhe wachsen

Ehemaliges Gaswerksgelände: Schweriner Nahverkehr denkt über den Bau einer Palette nach, um mehr Stellflächen zu schaffen

von Christian Koepke

17. Januar 2018, 08:00 Uhr

Die Stellflächen auf dem Parkplatz am ehemaligen Gaswerksgelände in der Wismarschen Straße sind begehrt. „80 Prozent der Plätze haben wir aktuell an Dauerparker vermietet“, sagt Wilfried Eisenberg, Geschäftsführer des Schweriner Nahverkehrs, der den Parkplatz bewirtschaftet. Und die Nachfrage nach den zentral gelegenen Flächen sei weiterhin groß. Kein Wunder, dass der Nahverkehr darüber nachdenkt, den Parkplatz zu erweitern – in die Höhe. „Wir prüfen die Errichtung einer Parkpalette“, so Eisenberg.

Durch die mehrstöckige Palette, eine Art offenes Parkhaus, könnte die Zahl von gegenwärtig 230 Pkw-Plätzen auf rund 350 Plätze erhöht werden, erklärt der Geschäftsführer. Konkreter Auslöser für die Überlegungen des Nahverkehrs: die Anfrage eines Hotels, das sich in Schwerin ansiedeln will und sich rechtzeitig um Parkplätze für seine Gäste kümmert. „Es ist aber auch möglich, dass wir das Paletten-Projekt realisieren, wenn das Hotel nicht in die Stadt kommt“, sagt Eisenberg. Etwa zwei Millionen Euro koste die Palette aus Systemelementen. „Die Entscheidung fällt in diesem Jahr“, kündigt der Geschäftsführer an. Eine Bauvoranfrage bei der Stadt habe der Nahverkehr bereits gestellt.

Neben dem Parkplatz in der Wismarschen Straße, der beim Nahverkehr unter dem Namen „Am Hauptbahnhof“ firmiert, betreibt der Verkehrsbetrieb auch noch Stellplätze in der Grünen Straße („Altstadt“), am Stadthafen, im Jägerweg, in der Mecklenburgstraße und am Marstall. Knapp 594 000 Euro habe der Nahverkehr im vergangenen Jahr auf diesen Parkplätzen insgesamt eingenommen, sagt Eisenberg. Im Auftrag der Stadt bewirtschafte das Unternehmen darüber hinaus auch die Parkautomaten in den Straßen im Stadtgebiet – genau 127 Geräte. Fast 1,12 Millionen Euro seien 2017 an den Automaten zusammengekommen, so der Geschäftsführer. „Dieses Geld leiten wir an die Kommune weiter.“ Allerdings erhalte der Nahverkehr alljährlich einen Anteil von 31 Prozent zurück, gerechnet auf die Einnahmen von vor zwei Jahren. „Mit diesen Mitteln finanzieren wir unsere Ausgaben und den Unterhalt der Parkautomaten“, erläutert Eisenberg.