Schwerin : Paulsgemeinde zeigt heute Defa-Kinderfilm

von Christian Koepke

19. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Paulskirche und die Paulsgemeinde werden in diesem Jahr 150 Jahre alt. „Das soll mit einem bunten Programm gefeiert werden, das sich über das gesamte Jahr erstreckt“, sagt Pastor Christian Heydenreich. So wird am heutigen Sonnabend um 14.30 Uhr anlässlich des großen Jubiläums im Gemeindehaus, Am Packhof 8, der Defa-Kinderfilm „Störenfriede“ gezeigt. Der Streifen wurde 1953 in der Paulsstadt gezeigt, als Kinder wie auch einige Gemeindeglieder und Bewohner der Paulsstadt mitgewirkt haben. ckoe