Dorffest : Peckatel schreibt Geschichte neu

Peckatel feiert 680 Jahre: Zum Fest wird ein neues Wahrzeichen im Dorf enthüllt und im Freiluftkino gemeinsam an früher gedacht

von Marco Dittmer

30. August 2018, 12:00 Uhr

Am Wochenende bekommt Peckatel endlich das, was es verdient: Der eigene Kultwagen wird am Sonntag auf der 680-Jahr-Feier als neues Wahrzeichen des Dorfes zwischen Kirche und Mahnmal aufgestellt.

Die Peckateler lieben ihren Kultwagen. Für viele ist er gar eine Art „Gründervater“, zu mindest gehört er seit der ersten Minute zur Jahrhunderte alten Dorfgeschichte dazu. Denn als der metallene Kesselwagen 1843 bei Grabungen aus einem Acker am Ortsrand gebuddelt wurde, war er schon mehr als 500 Jahre alt.

Mit dem Nachbau, der etwas größer als das Original ist, sind die Peckateler ihrem kultigen Wagen nun noch näher. Etwas größer wird auch der Festumzug am Sonnabend. An 23 Stationen und geschmückten Wagen zieht der Treck ab 11 Uhr die Dorfstraße „Am Sandberg“ entlang, jede Station erzählt dabei ein wichtiges Ereignis der Gemeinde aus der Vergangenheit. Am Dorfplatz wird dann jede Station ausgiebig vorgestellt, beklatscht und gefeiert. „Die Plater haben so einen Umzug noch nicht hinbekommen“, sagt Evelyn Döffinger. Mitglied des Planerstabs, etwas spitz in Richtung Nachbarschaft. Willkommen sind natürlich alle, das Motto lautet schließlich „Peckatel lädt ein“.

Für die große Sause hat das Festkomitee um Evelyn Döffinger und Horst Brügmann ein großes Festzelt im Dorfkern auf der Wiese neben der Kirche geplant, heute soll es aufgebaut werden. Los geht es am Donnerstag mit dem Promi-Talk ab 18 Uhr mit Dagmar Frederic, der deutschen Sängerin und Moderatorin, und dem Mann aus Consrade, der alle, wirklich alle, Dorfgeschichten der Gemeinde Plate kennt, Karl-Peter Elsholt. Der weißbärtige 78-Jährige wird neben Frederic auf dem rotem Sofa Platz nehmen und das Publikum mit Anekdoten aus der Geschichte beglücken. Zudem haben die Organisatoren angekündigt, bisher noch unveröffentlichte Bild- und Tondokumente aus der Vergangenheit zu präsentieren.

Am Freitag sollten sich viele Dorfbewohner und Besucher in ihre Jugend zurückversetzt fühlen. Den ganzen Tag findet dann auf dem Dorfplatz ein Freiluftkino statt. „Das gab es früher jedes Jahr“, sagt Evelyn Döffinger. Morgens wird es Filme für Grundschüler und Kitas geben, am Abend ab 20 Uhr nehmen dann die Größeren Platz. Welcher Film abgespielt wird, steht dabei erst kurz vor Ausstrahlung fest. Das Publikum hat am Eingang die Wahl zwischen „Karbid und Sauerampfer“, „Chingachgook, die große Schlange“ und „Die Legende von Paul und Paula“, alles Filmklassiker aus den 1970-er Jahren.

Das rote Sofa und der Kinotag sind aber nur das Vorspiel für das große Fest am Sonnabend. Die Polizei wird die Ortsdurchfahrt während der Feier sperren. Besucher können also auf der Plater Straße bequem parken.

Stolz sind die beiden auf die Vorarbeit des Komitees. Schon heute stehen vor so gut wie jedem Haus Infotafeln, die an die Geschichte der alten Häuser erinnern.