Schwerin : Pfeifensuppe und Wein unter der Orgel

11. Januar 2019, 07:09 Uhr

Beim Orgellunch am kommenden Sonntag um 11.15 Uhr gibt es Pfeifensuppe, Orgelwein und ein ausgewähltes musikalisches Programm in der St. Paulskirche. Das Restaurant Brinkama’s stellt das Gericht zur Verfügung. Den musikalischen Speiseplan serviert Paulskantor Christian Domke wieder mit einleitenden Worten. Die musikalisch-kulinarische Stunde findet zugunsten der dringend benötigten Truhenorgel, dem unverzichtbaren Begleitinstrument in den großen Konzertaufführungen, statt. Um Spenden wird gebeten.