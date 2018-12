Schwerin : Platz nehmen in der Weststadt

Bürger entscheiden mit: 14 neue Sitzbänke kommen.

von Sarah Langemeyer

14. Dezember 2018, 10:50 Uhr

Ein Platz für Verliebte. Ein Ort zum Ausruhen und Austauschen. Manchmal auch eine Gelegenheit zum Schlafen. Sitzbänke bieten für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Sitzbank ist sozusagen universell einsetzbar und kann die eine oder andere Straßenecke oder Park durchaus aufwerten. Das dachte sich auch Weststadt-Quartiersmanagerin Petra Haacke. „Das Thema kam immer wieder bei Stammtischen im Nachbarschaftstreff Nebenan auf“, erzählt Haacke. Und so wurden vor ein paar Monaten Stadtteilbegehungen organisiert.

Bei den Rundgängen waren auch Vertreter der Wohnungsgesellschaften SWG und WGS sowie von der Baugenossenschaft Neue Lübecker und auch ein Mitarbeiter der Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin dabei. Gemeinsam mit Bürgern hat die Gruppe sich einen Überblick über die Sitzbank-Situation im Stadtteil geschaffen. 67 Bänke gibt es in der Weststadt, und 28 weitere könnte es noch geben. Nach stichhaltigen Prüfungen auch im Einklang mit in der Nähe befindlichen Wohnungen oder Balkonen, sind 14 Orte herausgearbeitet worden, an denen zusätzliche Bänke aufgestellt werden sollen. Und die erste hat bereits ihren Platz gefunden: Direkt vor dem Stadtteiltreff in der Lessingstraße lädt sie zum Verweilen ein. Die weiteren Bänke sollen im kommenden Frühjahr in der Weststadt platziert werden. Dann sind wieder die Bürger gefragt: „Wir suchen Paten für die Bänke, damit sie gepflegt werden“, so Haacke. Wer auf eine Bank acht geben möchte, kann sich an die Quartiersmanagerin unter Telefon 0385/7607637 wenden.