Pampow : Plaudern mit der Justizministerin

von svz.de

15. April 2019, 08:52 Uhr

Pampow | Das Recht bestimmt in vielen Bereichen des Alltags den Rahmen für privates und berufliches Handeln. Doch manchmal ist es kompliziert und unverständlich. Die Justizministerin des Landes, Katy Hoffmeister, kommt heute um 18 Uhr ins Gemeindehaus nach Pampow. Im Saal im Schmiedeweg 1 will sie etwas Licht in das Dunkel der Rechtsfragen bringen.

Was wird in Zukunft wichtig im Rechtsbereich? Welche Rechte habe ich meinem Nachbarn gegenüber? Wie steht es mit einer Vorsorgevollmacht? Worum geht es beim Betreuungsrecht? Diese und viele andere Fragen wird sie beantworten. Die CDU-Gemeindeverbände Stralendorf und Lewitzrand und die Senioren-Union laden alle interessierten Bürger dazu ein.