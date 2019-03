Schwerin : Plauderstunde mit den Grünen

von svz.de

26. März 2019, 05:00 Uhr

Zu einer Plauderstunde lädt der Kreisverband der Bündnis-Grünen Schwerin die Bürger jeden letzten Mittwoch des Monats ein. Bei einer Tasse Tee sind die Kreisvorsitzenden Anne Edelmann und Lothar Gajek am morgigen 27. März ganz Ohr für Ideen und Anliegen der Einwohner. Die Bürgersprechstunde findet von 17 bis 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle in der Gaußstraße 5 statt.

Eine Anmeldung ist nicht nötig.