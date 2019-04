Schwerin : Pokal wandert weiter

Wackelzahnolympiade der Awo-Kitas startet morgen in Görries

von svz.de

16. April 2019, 07:44 Uhr

Schwerin | Morgen findet die Awo „Wackelzahnolympiade“ auf dem Sportplatz in Görries statt. An dieser nehmen die sieben Kitas des Trägers aus Schwerin und Westmecklenburg teil und messen sich neben einem zentralen Fußballturnier auch an vielen anderen Stationen miteinander, um am Ende einen Wanderpokal mit in die eigene Kita nehmen zu können. Die „Olympiade“ beginnt um 10 Uhr und wird bis etwa 14 Uhr gehen. Dabei sind mehr als 100 Kinder aus unterschiedlichen Kitas, ihre Erzieher, viele helfende Auszubildende der SWS-Schule Schwerin. Eingeladen zum Anfeuern sind Eltern und viele Schaulustige.