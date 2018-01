Wirtschaftsstandort Schwerin : Politik vertagt Thema Ziegelsee

Stadtvertreter wollen erst Ausschussberatungen vor Bekenntnis zur Ansiedlung der IGB Goeke Technology Group

von Timo Weber

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Lange Diskussion, kein Ergebnis: Eine knappe Mehrheit der Stadtvertreter hat sich gegen ein sofortiges Bekenntnis der Landeshauptstadt für die geplante Ansiedlung der IGB Goeke Technology Group in Schwerin ausgesprochen. Die Roboter-Firma hatte angekündigt, ein „Technologiezentrum unter dem Gesichtspunkt von Industrie 4.0 und besonders unter dem Einsatz von Robotertechnologie“ in Schwerin schaffen zu wollen. 40 Arbeitsplätze in einer „Denkfabrik“ auf dem alten Gelände der Straßenmeisterei am Ziegelsee und weitere 80 Arbeitsplätze in einer Produktionsstätte in den Göhrener Tannen sind avisiert. Am Ziegelsee will Firmenchef Goeke zudem Wohnungen errichten (SVZ berichtete). Da das Areal am Ziegelsee dem Land gehört, dürfte das Zögern der Schweriner Stadtpolitik kaum Auswirkungen auf die Verkaufsverhandlungen haben. Es ging für Schwerin lediglich um ein Signal an den Investor.

„Ich hoffe es schauen nicht mehr so viele potenzielle Investoren kurz nach 22 Uhr Livestream“, sagte Sebastian Ehlers, Fraktionschef der CDU. „Wir geben hier gerade kein Zeichen einer wirtschaftsfreundlichen Kommune.“ Doch seine und auch die mahnenden Worte von SPD-Fraktionschef Christian Masch nützten am Ende nichts: Mit 23 Stimmen gegen ein sofortiges Votum – bei 19 Dafür-Stimmen und einer Enthaltung – war klar: Das Thema geht in die Fachausschüsse und kann frühestens am 12. März ablehnend oder positiv votiert werden.

Kritikpunkte der Unabhängigen Bürger, der Linken, der ASK und der AfD gab es mehrere. So hätte Goeke bereits in Lübeck und Kiel Investitionen versprochen, denen keine Taten folgten, argumentierten die Politiker. Zudem sei eine Marina, für die es einen Investor gäbe, nur noch am Ziegelsee möglich. Auch der geplante Wohnungsbau und die späte Informationspolitik von Stadt und Land wurden kritisiert. „Als der OB uns erstmals am 23. Januar im Hauptausschuss informierte, war die schriftliche Zustimmung von ihm und Finanzminister Brodkorb für die Ansiedlung schon fünf Tage alt“, kritisierte Silvio Horn, Chef der Unabhängigen. Gerd Böttger, Linken-Stadtvertreter, bemängelte, dass „keiner hier genau weiß, worum es geht“. Deshalb müsse eine so wichtige Entscheidung „vorher diskutiert werden“.