Paulsstadt : Politiker beraten über Baupläne

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Über mehrere Bebauungspläne beraten die Mitglieder des Hauptausschusses am Dienstag, 22. Januar, bei ihrer öffentlichen Sitzung ab 18 Uhr in Raum E 070 im Stadthaus. Konkret geht es um das Gewerbegebiet Lankow, um das Neubaugebiet Wickendorf-West, um die Zukunft der Fokkerwerke am See, das Kisch-Quartier , die Bebauung am Ellerried und in der Speicher- und Lagerstraße. Außerdem steht die Fortentwicklung von Großveranstaltungen und des Veranstaltungsmanagements auf der Tagesordnung.