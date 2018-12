Schwerin : Polizei sucht vermissten 16-Jährigen

Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift in Schwerin im Mueßer Holz gesehen.

28. Dezember 2018, 12:37 Uhr

Die Schweriner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer als vermisst gemeldeten Person. Vermisst wird seit dem 27.12.2018 16:00 Uhr der 16jährige Dominik Dunker:

- ca. 2 m groß und schlank

- wirkt älter

- Brillenträger, Brille mit dunklem Rahmen

- blonde Haare, blonder Vollbart

- Bekleidung: schwarze Jogginghose von "Jako", rote Jacke, schwarze Baseballkappe mit Zahl darauf, weiße Schuhe

- führt möglicher Weise einen schwarzen Rucksack der Marke "Jack Wolfskin" mit sich.

Der Gesuchte ist auf Grund einer geistigen Behinderung hilfebedürftig. Zuletzt wurde Dominik Dunker an seiner Wohnanschrift in Schwerin im Mueßer Holz gesehen. Bei Hinweisen zu der vermissten Person wenden Sie sich telefonisch an das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. 0385/51802224 oder jede andere Polizeidienststelle.