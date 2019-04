Polizei will Raser stoppen

Nach alarmierenden Kontrollergebnissen in Lützow und Brüsewitz kündigen Präventionsberater Konsequenzen an

von Katja Frick

02. April 2019, 11:35 Uhr

Für Raser in Brüsewitz dürfte es schon bald eng werden. Denn nach den gestrigen Geschwindigkeitskontrollen vor der dortigen Kindertagesstätte schlägt die Polizei Alarm. 50 Fahrzeugführer krachten gestern Morgen mit ihrem auf mehr als 50 km/h beschleunigten Gefährt durch die 30-er Zone. Und das in gerade mal einer Stunde. Glück für die Schnellfahrer: Die Beamten waren zu Präventionszwecken lediglich mit einer Geschwindigkeitstafel vor Ort. Also: Schreck statt Scheck. Präventionsberaterin Angelika Becker: „Aber ich werde mich mit dem Verkehrsüberwachungsdienst Gadebusch in Verbindung setzen. Es ist unbedingt notwendig, an dieser Stelle scharfe Kontrollen durchzuführen.“

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur landesweiten Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben!“ zum Unfallschwerpunkt Geschwindigkeit im Polizeipräsidium Rostock war ein dreiköpfiges Präventionsteam der Polizeiinspektion Wismar gestern Morgen vor der Kita Brüsewitz und kurz vor Unterrichtsbeginn auch vor der Schule in Lützow auf Kontrollposten. Und Temposünder gab es in den beiden 30-er Zonen mehr als genug. Insgesamt 266 Fahrzeuge passierten die beiden Kontrollstellen. Nur 103 hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung oder hatten die Falle gerade noch rechtzeitig zum abrupten Abbremsen entdeckt. 163 Fahrzeugführer indes hätten an diesem Tag teils tief in die Tasche greifen müssen. „Von Verwarngeldern ab 15 Euro bis zu Bußgeldern inklusive Punkten in Flensburg war wirklich alles dabei“, sagt Polizeihauptmeister Jens Brügmann. Angelika Becker: „Leider sind die Ergebnisse solcher Kontrollen mit Geschwindigkeitstafeln nicht gerichtsverwertbar. Wäre heute richtig gemessen worden, wären einige Fahrzeugführer richtig viel Geld losgeworden.“

Dabei stoßen die Beamten immer wieder auf ein interessantes Phänomen: Denn auffällig häufig würden bei Kontrollen vor Schulen und Kitas insbesondere Eltern erwischt, die sich zuvor immer wieder lautstark über Raser an genau diesen Stellen beschwert hätten.

Anlass für die landesweite Kampagne ist die nach Polizeiangaben hohe Zahl an Verkehrstoten, die in den vergangenen Jahren wegen zu schnellen Fahrens ihr Leben auf den Straßen des Landes MV verloren haben. Allein im Jahr 2017 kamen dabei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock elf Menschen ums Leben. Im Landkreis Nordwestmecklenburg musste in diesem Zeitraum ein Mensch sein Leben lassen, 15 Menschen hatten sich schwer verletzt.