Schwerin : Popsängerin der DDR singt in der Schelfkirche

08. Januar 2019, 09:24 Uhr

Mit dem Staatsexamen als Solistin für Chanson und Musical schloss sie an der legendären Dresdner Musikhochschule „Carl Maria von Weber“ ab. Von 1968 bis 1973 studierte Veronika Fischer dort Gesang. Später avancierte sie zu einer der beliebtesten und erfolgreichsten Popsängerin der DDR. Am Sonntag, 20. Januar, ist die Sängerin von 18 Uhr an in der Schelfkirche St. Nikolai zu Gast.

Veronika Fischer verkaufte ihre Alben millionenfach, sie erhielt Preise, absolvierte unzählige TV-Auftritte und ist durch diverse Tourneen ein weitgereister Bühnenstar. 1981 ging die Sängerin gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn in den Westen. Dort veröffentlichte sie ebenfalls einige Alben.

Zehn Jahre nach ihrem letzten Werk mit eigenen Kompositionen meldet sich die vielseitige Künstlerin nun zurück. Ihr aktuelles Album trägt den Namen „Woher, Wohin“ und spricht von den Erfahrungen, die Veronika Fischer aus einem langen Sänger- und Musikerleben zuteil wurden. Lieder für Erwachsene mit anspruchsvollen Texten und natürlich der unverwechselbaren Stimme des Publikumslieblings sind auf dem neuen Werk zu hören. Zeitgleich zum neuen Album erschien 2018 die neue Autobiografie der in Thüringen geborenen Sängerin, ebenfalls unter dem Titel „Woher, Wohin“.

Wer Karten für das Konzert der Sängerin haben möchte, kann sich an allen bekannten Vorverkaufsstellen Tickets bestellen. Fünf Jahrzehnte Musik prägen das Leben und Schaffen der Sängerin. Die erste eigene Band hatte Fischer im Jahr 1974, sie bescherte „Vroni“ die ersten großen Erfolge. Lieder sind nach Fischers Verständnis immer Teil der eigenen Sprache und Mentalität, weil Klang und Gefühl mit der Muttersprache eng verbunden sind. Ihre Lieder wurden laut Experten zu „Evergreens“ durch die hohe musikalische und sprachliche Qualität und die Unverwechselbarkeit ihrer Interpretin. Die Markenzeichen der Sängerin seien ihre unverwechselbare Stimme und ihre Vielseitigkeit.