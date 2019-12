Schwerin : Prügelei in der Notaufnahme

Alkohol- und Drogensucht: Polizei muss zwei Männer und eine Frau aus Georgien in den Helios Kliniken überwältigen und fesseln

von Mario Kuska

11. Dezember 2019, 11:04 Uhr

Das hat es in der Schweriner Notaufnahme in diesem Ausmaß noch nicht gegeben: eine handfeste Prügelei mit mehreren Verletzten. Gegen 2.45 Uhr betraten drei offensichtlich betrunkene Personen den Eingangsbereich der Notaufnahme, um sich hier aus verschiedenen Gründen behandeln zu lassen. Allerdings kam es schon hier zu ersten verbalen Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitspersonal der Helios Kliniken. „Die beiden Männer und eine Frau mit georgischer Herkunft konnten mit einem Mann des Sicherheitsdienstes, der russisch sprach, kommunizieren, doch Worte halfen nicht lange. Es flogen die Fäuste. Ein Wachmann wurde dabei im Gesicht verletzt“, sagt Steffen Salow, der Pressesprecher der Schweriner Polizei.

Die drei äußerst aggressiven Personen verschafften sich im Anschluss gewaltsamen Zutritt, durch die ansonsten nur vom medizinischen Personal zu öffnenden Türen, in den Behandlungsbereich der Notaufnahme. Noch immer wollten sie sich untersuchen lassen. Dabei soll es um kuriose Absichten gegangen sein. Einer der vermeintlichen Patienten soll wegen eines Drogenersatzmittels ins Klinikum gekommen sein, ein weiterer wegen einer Alkoholproblematik. „Der Dritte im Bunde offenbarte sich gegenüber unseren Polizeibeamten mit einer besonders ausgefallenen Selbstdiagnose“, sagt Steffen Salow, der so einen Fall auch noch nie dokumentieren musste. Dem Mann habe offenbar sein Geschlechtsteil so weh getan, dass er in die Urologie wollte. Nach seiner Auskunft müsse er in Deutschland so viel Verkehr praktizieren und habe daraufhin große Schmerzen. Die drei ungebetenen Gäste hatten sich mit dem Taxi vorfahren lassen. Beim Eintreffen in der Notaufnahme präsentierten sie sich allerdings alles andere als friedlich und mussten nun mit einer ganz anderen Art von Behandlung Vorlieb nehmen. Weil auch andere Patienten und Krankenhauspersonal nun auch in einer erheblichen Gefahrensituation waren, sorgte der Sicherheitsdienst dafür, dass diese in gesicherte Bereiche kamen. Um das aggressive Trio kümmerte sich indes die Polizei. „Die Einsatzkräfte handelten umgehend und kompromisslos. Die Angreifer wurden überwältigt und gefesselt“, sagt Steffen Salow. Einer der Männer soll noch versucht haben, sich zu wehren. Doch der Einsatz eines Schlagstockes habe auch ihn zu Boden gebracht. Die tatverdächtigen Personen wurden in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Über die medizinische Versorgung der drei speziellen Patienten ist indes nichts bekannt. Ein Wachmann und ein in der Aufnahme wartender Patient mussten sofort medizinisch betreut werden.