Schelfstadt  : Queen-Klänge im Garten des Holstein-Hauses

von svz.de

11. Juli 2019, 10:41 Uhr

Das Werk3 packt die beliebtesten Programme der letzten Spielzeit und Neues ein und geht auf Reisen. In diesem Sommer soll es im Garten des Schleswig-Holstein-Hauses Sommertheater-Momente geben. Los geht es am Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr mit einem Rockkonzert von „MerQury-Queen, The Show Will Go On“. Karten gibt es im Vorverkauf im KlangWert in der Friedrichstraße 11, in der Tourist-Info Am Markt 14, im Schleswig-Holstein-Haus in der Puschkinstraße 12 sowie an der Abendkasse.