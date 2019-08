von svz.de

14. August 2019, 05:00 Uhr

Per Rad durch die Lewitz: Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub lädt am Sonnabend zur Rundtour ein. Sie startet um 9 Uhr auf dem Markt in Schwerin und führt über Görries, Pampow, Holthusen, Sülsdorf nach Hoort. Weiter geht es über Kraak nach Rastow. Die Route geht in Richtung Fahrbinde, Goldenststädt und Plate zurück nach Schwerin. Infos auf www.adfc-schwerin.de/veranstaltungen.