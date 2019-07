Altstadt : Radtour zum Barniner See

von svz.de

26. Juli 2019, 05:00 Uhr

Rauf aus Fahrrad und raus ins Grüne – das ist das Motto am morgigen Sonnabend. Der ADFC lädt zu einer Radtour durch die Mecklenburgische Seenlandschaft ein. Los geht es um 9 Uhr an der Tourist-Information auf dem Schweriner Markt. Über Consrade, Plate und Crivitz wird der Barniner See angesteuert. Rast wird in Barnin, Demen oder Vorbeck gemacht – in einem Lokal. Über Gneven, Godern und Raben Steinfeld geht es an den Seen der Region vorbei zurück nach Schwerin. Die anspruchsvolle Route ist etwa 65 Kilometer lang. Gefahren wird überwiegend auf asphaltierten Strecken, zwischendurch gibt es einige Anstiege und auch sandige Abschnitte.

Weitern Informationen unter www.adfc-schwerin.de/veranstaltungen.