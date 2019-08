von svz.de

20. August 2019, 08:12 Uhr

Am Dienstag geht es wieder auf Feierabendtour. Start ist um 17 Uhr an der Tourist-Info am Markt. Die Tour ist zwischen 30 bis 40 Kilometer lang und leicht zu bewältigen. Sie führen in die nähere Umgebung von Schwerin. Die Route ist einer Überraschung, vorher nur dem Tourenleiter bekannt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.