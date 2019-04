Schwerin : Rätselraten um Kunst auf „Apachenhügel“

von Thorsten Meier

05. April 2019, 07:17 Uhr

Den meisten wird wohl die Stele vor der einstigen SED-Bezirksparteischule auf dem Apachenhügel bisher kaum aufgefallen sein. Den ungebetenen Besuchern, die den Zaun trotz des offiziellen Verbotes immer mal wieder überwinden, dürfte das Kunstwerk bekannt sein. Den Vandalen auch. Das verlassene Privatgebäude am Nordhang des Wohngebietes „Neu Zippendorf“, das das Bauamt der Stadt bereits mehrmals beschäftigt hat, wirkt fast ein bisschen gespenstisch. Dass in dem Schandfleck, regelmäßig Menschen übernachten, munkeln die Dreescher schon seit einem halben Jahrzehnt. Erlaubt ist auch das nicht. Das vor dem Betonklotz errichtete ominöse Kunstwerk scheint regelmäßig Anlass für Spekulationen zu liefern. So wird derzeit auf Facebook eifrig darüber diskutiert, was es denn sei und wo es herkomme?

„Am 24. November 1983 wurde diese Plastik eingeweiht. Geschaffen hat sie der Rostocker Bildhauer Reinhard Dietrich“, weiß Rainer Blumenfeld vom Stadtarchiv Schwerin, der freundlicherweise für die Zeitung in alten Akten recherchierte. Sie zeige einen alten Menschen, einen Jüngling und eine Frau. „Wenn ich es richtig interpretiere, soll es wohl den aufstrebenden Menschen zeigen“, sagt der Archivar, der seit 36 Jahren in der Stätte tätig ist und Erinnerungen auch dieser Art bewahrt. „So weit ich gehört habe, soll aber eine Figur an der Stele bereits fehlen. Ich meine es ist die Frau“, berichtet Rainer Blumenfeld weiter.

Reinhard Dietrich, er wurde am 14. Februar 1932 in Breslau geboren und starb am 7. März 2015 in Dresden, war ein deutscher Bildhauer. Bis 1964 war er als freischaffender Bildhauer in Dresden tätig. Ein Teil seiner Arbeiten entstand in Zusammenarbeit mit Jo Jastram. Er wohnte und arbeitete seit 2003 in Dresden-Pillnitz. Dietrich wurde mit einigen wichtigen Auszeichnungen der DDR bedacht.