Groß Laasch : Raritäten auf dem Übungsplatz

Oldtimertreffen am Sonnabend

von Katja Müller

04. September 2019, 05:00 Uhr

Auf dem Feuerwehrübungsplatz in Groß Laasch werden sich am Sonnabend, 7. September, wahre Raritäten tummeln. Zum achten Mal findet das Oldtimertreffen statt. Alte Traktoren, Laster, Autos, Mopeds – alles, was Räder hat – präsentiert sich von 10 Uhr an auf dem Feuerwehrübungsplatz von Groß Laasch. Gegen 11.30 Uhr findet eine Ausfahrt mit den Fahrzeugen statt, um 13.30 Uhr werden alle Oldtimer vorgestellt. Im Anschluss daran – gegen 15 Uhr – werden die Fahrzeuge prämiert. Rund ums Oldtimertreffen gibt es für Kinder jede Menge Programm. Und auch kulinarisch kann sich der Tag wieder einmal sehen lassen.