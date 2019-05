Schwerin : Reihenhaus statt Zweiraumwohnung

Wohnungsgesellschaft will Backsteingebäude in der Möwenburgstraße umgestalten

Die malerischen Backsteinhäuser in der Möwenburgstraße 35 bis 59 sind in den vergangenen Wochen bereits vermessen worden und auf ihren baulichen Zustand untersucht worden. Sie gehören der Wohnungsgesellschaft Schwerin (WGS). Dass in den Häusern etwas geplant wird, konnten die Mieter also sehen und auch die Fachleute gaben entsprechende Auskunft, sagen die Hausbesitzer. Die genaueren Pläne für die Zukunft der Häuser stellte jetzt Stefan Wünsch, technischer Leiter der WGS, beim Ortsbeirat Schelfstadt, Werdervorstadt vor.

65 Wohnungen gibt es in den Blöcken derzeit, 65 sollen es auch nach der Sanierung bleiben. Sie bleiben außerdem Mietwohnungen, werden also nicht verkauft, und halten sich im unteren Preissegment zwischen 6 und 6,50 Euro pro Quadratmeter, so Wünsch. Allerdings werden sich die Grundrisse verändern, von veraltet auf modern. Aktuell gibt es in den betreffenden Häusern nur Zwei-Raum-Wohungen. Einige der Blöcke sollen zu Reihenhäusern umgebaut werden, außerdem sind Drei-Raum-Wohnungen geplant und natürlich weiterhin Zwei-Raum-Wohnungen. Die bislang ungenutzten Dachgeschosse werden ausgebaut.

Der Umbau soll wahrscheinlich im Jahr 2020 beginnen. Möglich ist das aufwändige Projekt in der Möwenburgstraße allerdings nur im freigezogenen Zustand. Den Mietern würden passende Ausweichquartiere angeboten. Sie werden rechtzeitig und umfassend informiert, so Wünsch.