Reise ins Reich der Pferde

SVZ verlost Freikarten für die Show „Cavalluna – die Welt der Fantasie“

von Bert Schüttpelz

03. Dezember 2018, 21:00 Uhr

Es ist eine zauberhaft schöne Schau mit tollen Pferdedressuren, die am Wochenende nach Schwerin kommt: „Cavalluna – die Welt der Fantasie“ ist am Sonnabend und Sonntag. 8. und 9. Dezember, in der Kongresshalle zu erleben.

56 wunderschöne Pferde, ihre Reiter sowie Tänzer wollen das Publikum mit einer fantasievollen Geschichte begeistern: Der junge Tahin entflieht seinem Alltag in eine Welt, in der seine Wünsche und Träume wahr werden. Doch als er der schönen Naia begegnet, steht ihm eine große Herausforderung bevor: Er muss lernen, auf sich selbst zu vertrauen.

„Cavalluna – Welt der Fantasie“ ist am Sonnabend um 14 Uhr und 18.30 Uhr und Sonntag um 14 Uhr in der Kongresshalle zu sehen. Karten gibt es unter anderem im SVZ-Kundencenter, Mecklenburgstraße 39. Mit Glück können Sie auch Freikarten für die Schau am Sonnabendabend gewinnen.