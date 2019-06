Schwerin : Rendezvous im Museum

von svz.de

03. Juni 2019, 10:23 Uhr

In der beliebten Donnerstag-Reihe „Rendezvous“ des Staatlichen Museums geht es am 6. Juni um 18 Uhr um Marina Abramovic. Der US-amerikanische Dokumentarfilm „The Artist ist present“ stellt die Ausnahmekünstlerin vor. Ihre Ausstellung im New Yorker Moma zog 2010 mehr als eine halbe Million Besucher an. Der Film begleitet Abramovic vor, während und nach der Ausstellung, gibt Einblicke in den Umgang mit Kuratoren, Galeristen und ihren Studenten, zeigt sie in Interaktion mit dem Publikum und hinter den Kulissen. Der Eintritt zum „Rendezvous“ kostet 3 Euro.