Schwerin : Ringermatte aus Strategiefonds bezahlt

von Sarah Langemeyer

25. März 2019, 08:42 Uhr

Eine neue Ringermatte im Wert von knapp 6 500 Euro für den Polizei-Sportverein Schwerin (PSV) sollte es werden. Und dank des Strategiefonds des Landes und des CDU-Abgeordneten Sebastian Ehlers konnte die Matte angeschafft werden. „Der Fonds wurde eingerichtet, um landesweite Leuchtturmprojekte und kleine Projekte vor Ort zu fördern“, so Ehlers. Ringen habe in Schwerin eine lange Tradition und der PSV leiste eine wertvolle Arbeit, so der Abgeordnete.