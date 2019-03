Leezen und Holthusen : Rollentausch für einen Tag

Boys-Day im Schweriner Umland: Jungs testen „Frauenberufe“ in Kindergärten, beim Frisör oder in Pflegeeinrichtungen

von svz.de

29. März 2019, 07:20 Uhr

Quarantäne statt Schule: In der Helios Klinik lernten sechs Schüler aus Schwerin, Neukloster, Domsühl und Banzkow gestern den Klinik-Alltag kennen. Wobei Alltag nicht ganz zutraf, denn die Klinik am Ostufer des Schweriner Sees befindet sich zur Zeit in einem mittleren Ausnahmezustand. „Um unsere Patienten vor der aktuellen Grippewelle zu schützen, haben wir mehrere Sicherheitsvorkehrungen getroffen“, sagt Aurika Lubitz, Sprecherin der Helios Klinik Leezen, die sich auf die Versorgung Schwerstkranker spezialisiert hat.

Somit heißt auch der Schwerpunkt des Schüler-Tages „Hygiene“. Die Banzkower Schüler, Anton, Julian und Theo ziehen sich Schutzkleidung an und lernten so, wie schwer es ist, darunter zu arbeiten. „Ich schwitze schon richtig unter dem Kittel“, sagt Julian nach gerade mal zehn Minuten. Die sechs Schüler ließen sich bis zum Nachmittag alle Bereiche der Klinik zeigen und lernen die verschiedenen Berufe vom Psychotherapeuten, über den Arzt bis hin zum Pfleger kennen.

Während die Schüler in Leezen eine erste kurze Pause einlegen, guckt Matheo im Kindergarten in Holthusen ungläubig auf die Uhr: „Was? Schon zehn Uhr? Ich habe das Gefühl, ich bin erst zehn Minuten hier.“ Erzieherin Vivien Klein deutet das als „gutes Zeichen“. „Super. Dann ist euch hier schon mal nicht langweilig“, sagt sie.

Punkt acht Uhr beginnt Matheos Arbeitstag an diesem Morgen. Der Elfjährige ist nicht alleine. Auch die Schüler Leonard aus Holthusen, Noell aus Schwerin und Philip aus Plate haben sich den Kindergarten in Holthusen für ihren „Boys Day“ ausgesucht. „Wir hätten uns auch beim Frisör, in der Altenpflege oder im Theater anmelden können“, erzählt Noell. „Aber ich fand den Kindergarten am interessantesten.“ Warum? „Weil ich mir sicher bin, dass ich später einen Beruf ausübe, in dem ich mit Kindern zusammenarbeite.“ So sicher sind sich die anderen Jungs noch nicht. „Ich habe einen kleinen Bruder“, begründet Philip seine Wahl. „Hier kann ich heute mal erleben, wie sein Tag so abläuft.“

Von Erzieherin Vivien Klein erfahren die Jungs, dass der Beruf längst nicht mehr nur „reine Frauensache“ ist. „Allein bei mir in der Berufsschulklasse waren sieben Jungs“, erzählt sie. Auch in der Holthusener Kita arbeitet ein Mann als Erzieher. Zum Vorteil für alle, findet Kita-Leiterin Heidi Runow. „Männer haben andere Denkweisen. Sie reden und agieren anders. Das tut uns als Team gut. Und es tut auch den Kindern gut.“ Für die sei es wichtig, beide Seiten zu erfahren - wie in einer Familie.

Nach sieben Stunden ist der Arbeitstag für Noell, Matheo, Leonard und Philip zu Ende. „Hat Spaß gemacht“, sagt Leonard. „Die Zeit ging viel schneller vorbei als in der Schule.“ Noell fühlt sich nach diesem Tag in seinem Berufswunsch bestärkt, und die Erzieher zeigen sich beeindruckt. Von der Selbstständigkeit der Jungs. Und von ihrer Aufgeschlossenheit. „Respekt“, sagt Vivien Klein. „Nicht jeder in dem Alter geht so offen mit kleinen Kindern um.“

Marco Dittmer und Katharina Hennes