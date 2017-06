Ampeln in Schwerin : Rotlichtsünder im Visier der Polizei

vergrößern 1 von 1 Foto: gest 1 von 1

Vorfahrts- und Rotlichtsünder in der Stadt müssen sich warm anziehen: Die Polizei plant im Juli verstärkte Kontrollen, will einmal mehr für das Thema Vorfahrt, Vorrang und Rotlichtverstöße sensibilisieren. Hintergrund: Im vergangenen Jahr gab es in Schwerin 273 Unfälle, die auf das Konto von Autofahrern gingen, die die Vorfahrt oder eine rote Ampel missachtet haben. 2015 hatte die Zahl noch bei 153 gelegen.

Zum Auftakt der themenorientierten Kontrollen wird es am 6. Juli zwei Stellen in der Stadt geben, an denen die Polizei die Kraftfahrer herauswinkt, die sich nicht an die Regeln halten. Dabei gehe es nicht vordergründig um Repression, sagt Polizeisprecher Steffen Salow. „Wir möchten mit den Bürgern ins Gespräch kommen.“ Das Unrechtsbewusstsein solle so geschärft werden.

Sorgen bereitet der Polizei gerade der Leichtsinn jener Fahrer, die es mit dem Rotlicht an der Ampel nicht so genau nehmen, sich und andere Verkehrsteilnehmer durch ihr Verhalten gefährden. 268 solcher Verstöße wurden im vergangenen Jahr von den Ordnungshütern geahndet. Wer bei Rot über die Kreuzung fahre, riskiere durchaus empfindliche Strafen, erklärt Salow. 90 Euro und ein Punkt in Flensburg würden schon fällig, wenn die Ampel just auf Rot umgesprungen sei. Leuchte das Rotlicht bereits länger als eine Sekunde, seien es 200 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot, so der Polizeisprecher. Komme es zu einer Gefährdung, sollten gar andere Autos durch die Rotfahrt beschädigt werden, erhöhe sich das Bußgeld noch.

Neben der Polizei hat auch die Stadt die Rotlichtsünder im Visier, kann dabei auf zwei feste Blitzer am Obotritenring und an der Kreuzung Karl-Marx-Allee, Ludwigsluster Chaussee zurückgreifen. Sage und schreibe 1812-mal lösten die Geräte im vergangenen Jahr aus. „Von Januar bis Mai dieses Jahres wurden auch schon 424 Verstöße registriert“, sagt Stadtsprecherin Michaela Christen.

Kommentar "Gefährlich" von Christian Koepke Gas geben und durch. Für einige Kraftfahrer ist eine rote Ampel leider kein Stoppsignal, sondern allenfalls eine Empfehlung zum Anhalten. Dabei riskieren sie häufig genug Kopf und Kragen anderer Leute. Es ist deshalb richtig, dass die Polizei den Rotlichtsündern den Kampf ansagt.

von Christian Koepke

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:00 Uhr